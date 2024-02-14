İNŞAAT MALİYETİNİ KARŞILAMAK İSTEMEZSEM NE OLACAK?

İnşaat maliyetini herhangi bir nedenden dolayı karşılamak istemezseniz, arsa payınızı bir başkasına satabilir veya inşaat maliyetini sizin adınıza Fuzul Topraktan’ın karşılamasını talep edebilirsiniz.