Fuzul Topraktan, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle Türkiye’de ilk kez konut imarlı arsalara topraktan yatırım imkânı sağlıyor.
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2 Aşamada
Ev Sahibi Olabilirsiniz
Fuzul Topraktan ile tüm süreçleri belirlenmiş, projelendirilmiş, Fuzul tarafından inşaatı yapılacak bir konutun arsa payı sahibi olun.
Fuzul güvencesiyle inşaat maliyetini karşılayarak, neredeyse maliyetine topraktan ev sahibi olun.
Ev Sahibi Yapan Arsa
Arnavutköy'de
Bahçeşehir 4 dk
Yeni Sanayi Merkezi 1 dk
TEM Otoyolu 10 dk
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 20 dk
Başakşehir 5 dk
Kuzey Marmara Bağlantı Yolu 3 dk
İstanbul Havalimanı 15 dk
Proje Tanıtım Videosu
Projenin Konumu
Yatırım dediğin topraktan olur,
bugün arsan,
yarın evin olur.
Merak Edilenler
FUZUL TOPRAKTAN İLE NASIL EV SAHİBİ OLUNUR?
Fuzul Topraktan ile plan ve projesi belirlenmiş dairelerden birisinin daire başına düşen arsa payını satın alırsınız.
KONUTUN ARSA PAYINI SATIN ALDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Topraktan yapmış olduğunuz yatırım, değer kazanmaya devam ederken inşaat maliyetini
taksitler halinde ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz.
İNŞAAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İnşaat, sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra başlayacak.
İNŞAAT MALİYETİNİ NASIL ÖDEYECEĞİZ?
İnşaat maliyetini peşin veya taksitler halinde ödeyebilirsiniz.
İNŞAAT NE ZAMAN BİTECEK?
İnşaat, başlangıcı itibariyle 36 ay içerisinde bitecek.
İNŞAAT MALİYETİNİ KARŞILAMAK İSTEMEZSEM NE OLACAK?
İnşaat maliyetini herhangi bir nedenden dolayı karşılamak istemezseniz, arsa payınızı bir başkasına satabilir veya inşaat maliyetini sizin adınıza Fuzul Topraktan’ın karşılamasını talep edebilirsiniz.
İNŞAAT MALİYETİNİ FUZUL TOPRAKTAN KARŞILARSA NE OLUR?
İnşaat maliyetini Fuzul Topraktan’ın karşılaması durumunda dairenin satış hakkı Fuzul Topraktan’a ait olacaktır. Gerçekleşen satış bedeli üzerinden sözleşmenizde belirtilen oran tutarınca elde edilecek gelirden pay alırsınız. Böylece arsa yatırımızdan yüksek kazanç elde etmiş olursunuz.
İNŞAAT TAMAMLANDIĞINDA NE OLACAK?
İlk gün yapmış olduğunuz topraktan yatırım, sadece inşaat maliyetini karşılayarak sizi ev sahibi yapacak.